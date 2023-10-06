На что обратить внимание в Самарканде

Корреспондент АТОР совершил путешествие в Узбекистан, откуда он вернулся с гидом по Самарканду, пропитанным личным восхищением, пишет Центральная Служба Новостей.

© Unsplash

В сентябре 2023 года представители ведущих российских туристических изданий, благодаря приглашению Посольства Узбекистана, посетили два значимых города этой страны. Самарканд поразил их своей уникальностью, архитектурными шедеврами и атмосферой истории.

Они также посетили фабрику «Мерос», где сохраняются древние традиции изготовления ручной бумаги из шелковичной коры. ЮНЕСКО уделило внимание так называемым «национальным домам» в Самарканде, отметив их в качестве нематериального культурного достояния.

Во время своего визита путешественник был поражен красотой мавзолея Гур-Эмир и ансамбля Шахи-Зинда. Ему запомнилась площадь Эль Регистан, которой он советует любоваться в разное время дня. Останавливаясь в отелях комплекса Silk Road Samarkand, туристам следует уделить время исследованию местных древностей и знакомству с исторической мосаикой города.