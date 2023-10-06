Пассажиров рейса Бангкок – Тайвань потревожили два незваных обитателя ручной клади, которые благополучно выбрались из нее и решили прогуляться по самолету, сообщает издание Mirror.

Один путешественники, летевший в Тайвань, решил тайно провести на борт своих любимых питомцев – выдру и крысу. Он посчитал, что надежно спрятал их от чужих глаз, и спокойно отдыхал во время полета.

В какой-то момент на борту послышались крики, люди стали вскакивать со своих мест и паниковать. Оказалось, виной тому были два пушистых пассажира, которые сбежали из сумок и попытались исследовать обстановку.

Шокированные путешественники поспешили сообщить об инциденте бортпроводникам. Им удалось поймать животных и успокоить людей, однако не обошлось без травм: крыса укусила за руку одну из стюардесс.