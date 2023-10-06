В Турции российских туристов выгнали из отеля и опечатали здание
В Турции произошел неприятный инцидент с российскими туристами. Отдыхающих к количестве 100 человек в одной из гостиниц города Айдын в районе Дидима выгнали из номеров и опечатали здание.
Как оказалось, у владельца гостиницы City Point Hotel Дениза Акташа не было лицензии, сообщают турецкие СМИ. Гостиницу он получил в аренду на десять лет с правом выкупа. А лицензию ему должны были вот-вот оформить, но, по словам Акташа, мэр города постоянно откладывал встречи по поводу данного вопроса.
Акташ написал официальное обращение в местных СМИ в адрес городских властей, в котором подчеркнул, что впервые видит такие радикальные меры в отношении ательеров только из-за того, что у них нет лицензии. По мненеию Акташа, действия местных властей в отношении туристов неправомерны, а их выселение - позор для всего Дидима.