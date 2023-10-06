Запуску прямых рейсов на Филиппины мешают проблемы со страховками

Россия продолжает переговоры с Филиппинами о запуске прямых рейсов, сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев. По его словам, вопрос сейчас изучают российские авиакомпании: «Здесь есть ряд факторов, которые необходимо решить, к ним относятся технические и юридические вопросы, а также экономическая эффективность таких регулярных рейсов». В частности, как отметил чиновник, наиболее сложной представляется проблема страховых гарантий.

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Действительно, после введения санкций летать в Россию и из России для зарубежных перевозчиков чревато последствиями, соответственно, страховые компании не спешат работать на этих направлениях. Логично предположить, что рейсы в Манилу или Себу, если их все-таки запустят, будут обслуживать российские авиакомпании. Например, «Аэрофлот» уже получил допуски для полетов на Филиппины – компания вправе организовать по семь регулярных рейсов в неделю из Москвы в Манилу и Себу. О национальном перевозчике, кстати, упоминал и Алексей Груздев.

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Однако будет ли спрос на прямые рейсы, вопрос открытый. Деловых поездок на Филиппины почти нет (экономические связи между двумя странами не сказать, чтобы очень прочные), остаются только туристы. Направление достаточно дорогое, массовым спросом у отдыхающих не пользуется, и работающие на рынке туроператоры сейчас неплохо используют стыковочные рейсы ближневосточных перевозчиков, чтобы добраться до страны.

Хотя чиновники утверждают, что ситуация меняется. В Минпромторге говорят о растущем интересе к Филиппинам со стороны турбизнеса – «турпотоки перераспределяются, осваиваются новые направления». Об оживлении говорят и туроператоры. «Мы отмечаем заметный рост спроса на туры на Филиппины в этом году. К этому сезону мы вышли на уровень продаж рекордного для нас 2018 года. Причина не только в том, что многим туристам Юго-Восточная Азия сейчас заменяет Европу. Для искушённых путешественников Филиппины – это что-то новое и интересное, здесь сочетаются прекрасные возможности и для хорошего пляжного отдыха, и для экскурсий», – сказала TourDom.ru руководитель отдела продаж ITM Group Юлия Соколова.