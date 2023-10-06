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Стала известна судьба застрявших в Индии из-за наводнения россиян

Для эвакуации застрявших из-за наводнения в индийском штате Сикким туристов, в том числе россиян, задействованы вертолеты. Судьбу застрявших в азиатской стране путешественников раскрыли в генеральном консульстве России в Калькутте, передает РИА Новости.

Стала известна судьба застрявших в Индии из-за наводнения россиян
© Lenta.ru

Как стало известно, в зоне бедствия продолжают оставаться три гражданки РФ. «Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — рассказали в генконсульстве.

Отмечается, что в результате наводнения более трех тысяч путешественников оказались в затруднительном положении. По предварительным данным, никто из них не пострадал.