Стала известна судьба застрявших в Индии из-за наводнения россиян

Для эвакуации застрявших из-за наводнения в индийском штате Сикким туристов, в том числе россиян, задействованы вертолеты. Судьбу застрявших в азиатской стране путешественников раскрыли в генеральном консульстве России в Калькутте, передает РИА Новости.

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Как стало известно, в зоне бедствия продолжают оставаться три гражданки РФ. «Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — рассказали в генконсульстве.