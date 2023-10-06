Иран изучает возможность возобновления туристических поездок в Египет

Иран хочет восстановить туристические связи с Египтом и ждет решения со стороны МИД. Об этом сказал глава иранского ведомства Сейед Эзатолла Заргами.

"Совместно с МИД и представителями частного сектора, которые также заинтересованы в этом вопросе, мы стараемся по возможности улучшить отношения с Египтом в данном секторе", - приводит его слова агентство IRNA.

Дипломатические связи между Египтом и Ираном были разорваны в 1980 году в связи с тем, что во время Исламской революции Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви.