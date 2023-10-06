Дополнительные поезда будут курсировать между Белоруссией и РФ на ноябрьские праздники

Белорусская железная дорога (БЖД) назначила 100 дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях на ноябрьские праздники. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.

"В целях повышения качества предоставляемых услуг с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период ноябрьских праздников с 2 по 8 ноября 2023 года БЖД назначила 100 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях",- говорится в сообщении.

Так, в частности, в международном сообщении с РФ во взаимодействии с ОАО "РЖД" назначено 20 дополнительных поездов по маршрутам Минск - Санкт-Петербург, Брест/Витебск - Москва, Москва - Брест, Санкт-Петербург - Смоленск и Калининград - Москва.

Кроме того, в составе этих поездов будут курсировать беспересадочные вагоны в сообщении Витебск - Москва - Витебск.