Две отдыхающие на популярном тайском курорте россиянки попали в неприятную ситуацию. Об этом сообщает местное издание Phuket News.

Девушки сели в такси в районе Лагуна в Чернгталае и должен были добраться на нем до торгового центра Central Festival. Для этого требовалось проехать через недавно установленный контрольно-пропускной пункт. Как только водитель его заприметил, то потребовал девушек выйти из авто и добираться до ТЦ уже без него.

Как впоследствии выяснилось, таец не уплатил транспортный налог, что могли выявить правоохранители, если бы он проехал через названный КПП. За то, что мужчина высадил на обочине дороги двух туристок, ему выписали штраф на сумму в 5 000 батов.