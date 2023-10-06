За полгода Узбекистан посетило 345 000 туристов из России, что почти в 2 раза больше предыдущего периода. Во сколько обойдется отдых в этой стране, порталу "Мир 24" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По словам эксперта, стоимость тура на одного человека при размещении в гостинице 2-3 звезды начинается от 70 000-80 000 рублей. Примерно половина от этой сумму уйдет на перелет туда и обратно.

Отдых в гостиницах 4-5 звезд составит около 250 000-300 000 рублей на двоих, отмечает Дмитрий Горин.

"Можно отправиться в Узбекистан на осенние школьные каникулы, на новогодние праздники или встретить прекрасную весну, которая там начинается раньше, чем во многих регионах России".