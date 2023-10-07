В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба в социальной сети Х.

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«Предварительно: землетрясение магнитудой 6,3 в 13 км к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака», — указано в сообщении.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. По словам губернатора Оахаки Саломона Хары Круса, экстренные службы собирают данные о ЧП.