В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба в социальной сети Х.
«Предварительно: землетрясение магнитудой 6,3 в 13 км к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака», — указано в сообщении.
Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. По словам губернатора Оахаки Саломона Хары Круса, экстренные службы собирают данные о ЧП.
По данным РИА Новости, на фоне землетрясения в Мехико сработали сирены сейсмической тревоги. Толчки ощущались в некоторых районах мексиканской столицы. Население эвакуировалось из домов на короткое время.