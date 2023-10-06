Чем Узбекистан привлекателен для туристов из России

За первое полугодие 2023 года число российских туристов в Узбекистане выросло почти в два раза, заявил посол республики в России Ботиржон Асадов. В чем секрет популярности Узбекистана у российских туристов, чем он способен удивить и восхитить своих гостей, телеканал «МИР 24» спросил вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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За шесть месяцев этого года Узбекистан посетило 345 тысяч туристов из России. По данным экспертов, поток россиян постоянно растет с весны прошлого года. Что, на ваш взгляд, стало триггером этого роста?

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- Узбекистан – доступное направление, удобное прежде всего тем, что есть прямая авиационная перевозка, летает достаточное количество авиакомпаний. Возможности организации экскурсионных, культурно-познавательных, гастрономических туров привлекают туристов из разных городов России, потому что они не должны получать визы. Конечно, хорошо то, что есть пакетные предложения от операторов, которые в условиях ослабления курса рубля делают путешествия более доступными за счет специальных цен на гостиницы и экскурсионные программы.

Рост числа туристических поездок составляет от 15%, а в ряде компаний даже до 80%. Многие предлагают открыть для себя Узбекистан как страну для путешествий.

Какой должна быть первая поездка? Что можно увидеть и сколько дней на это понадобится?

- Мы рекомендуем не экономить на времени, а сделать полноценную поездку на семь дней по различным городам. Хорошо, что рейсы летают в разные города Узбекистана. Программа может начинаться в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, мы предлагаем также путешествия в Хиву. В Узбекистане есть скоростные поезда, сокращающие время передвижения внутри страны. Можно сократить путешествие до пяти дней, но успеть увидеть уникальные музеи, ознакомиться с историей и, конечно, с гастрономической картой Узбекистана.

Во сколько такая поездка обойдется?

Все зависит от вашего бюджета. Если это будет гостиница 2-3 звезды, то стоимость тура на человека стартует от 70-80 тысяч рублей. Из них стоимость перелета – 35-40 тысяч рублей туда и обратно. Более дорогие варианты предполагают проживание в гостиницах 4-5 звезд: здесь бюджет составит 250-300 тысяч на двоих. Можно выбрать экскурсии по вашим предпочтениям, есть много вариантов.

Получается, что Узбекистан для туристов – страна скорее бюджетная, чем дорогая?

- Есть разные цены и разные возможности по размещению. Если сравнивать с другими международными направлениями, то перелет все-таки дешевле, чем на аналогичное расстояние в другие страны. Здесь важно увеличение количества авиаперелетов. Мы надеемся, что авиационные власти Узбекистана и России договорятся о расширении сети маршрутов, так как традиционно Узбекистан очень популярен осенью, зимой и весной.

Вы говорили про музей и достопримечательности. Но есть и гастрономическая точка зрения, и тут Узбекистан – тоже правильное место?

- Мы предлагаем туристам мастер-классы по приготовлению национальных блюд с посещением перед этим уникальных рынков в Узбекистане, где можно почувствовать вкус, цвет и ароматы кухни. Это прекрасная страна для покупок сувениров – это могут быть и ковры, и керамика, что угодно.

Когда удобнее ехать в Узбекистан, ведь летом там жарко? С точки зрения сервиса в стране тоже все хорошо?

- Да, очень хорошо. Даже если это будет отель 3 звезды, он будет комфортный, уютный и гостеприимный. Лучше путешествовать, когда не жарко. Лето – это не очень высокий сезон. Сейчас мы на старте высокого сезона. Можно отправиться в Узбекистан на осенние школьные каникулы, на новогодние праздники или встретить прекрасную весну, которая там начинается раньше, чем во многих регионах России, почувствовать красоту цветения.

Кому больше подходит это направление: туристам-одиночкам или семейным тоже можно?

- Можно выбрать маршрут и программу по предпочтениям туристов, возрасту, численности групп. При путешествии с маленькими детьми нужно адаптировать маршрут так, чтобы не переутомлять их излишними переездами. Тур в Узбекистан может быть как индивидуальным, так и групповым и семейным видом отдыха. Многие туристы объединяются, чтобы полететь дешевле, так как для групп есть скидки для перелета и размещения в гостинице. Если человек путешествует не через турагентство, а самостоятельно, то насколько велики возможности?

- Здесь нужно учитывать, что карты российских банков не работают в других странах. Если с платежами будут проблемы, то нужно брать с собой наличные деньги. Можно забронировать и оплатить гостиницу в России в рублях. Самостоятельным путешественникам важно составить маршрут с экскурсиями. Можно заказывать их индивидуально или путешествовать с аудиогидами, многие площадки и музеи это предлагают.

Немаловажный момент в любом путешествии – это безопасность. Как с этим обстоят дела в Узбекистане?

Узбекистан – безопасная, очень гостеприимная и комфортная для путешествий страна. По отзывам наших туристов мы видим, что, единожды там побывав, многие возвращаются и расширяют географию путешествия. В любом случае, сейчас есть уникальный шанс, ведь Узбекистан популярен не только у российских туристов, но и на международном рынке. Индустрия туризма в Узбекистане показывает хорошие результаты по европейским, американским рынкам.

Почему Узбекистан нельзя не увидеть, и побывать там хотя бы один раз должен каждый?