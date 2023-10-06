Эксперты перечислили страны, где активно развивается внутренний туризм, а жители чаще посещают местные достопримечательности. Об этом написал сервис «Туту».

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В России после пандемии заработала программа кешбэка. Путешествующим по стране возвращали часть денег. В других странах власти предлагали субсидии, льготы, кредиты под низкий процент организаторам туров и отдыхающим.

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В Италии после отмены локдауна начала работать программа Bonus Vacanze. Семьи, чей доход ниже 40 тысяч евро, могут получить субсидию в 500 евро на услуги размещения внутри страны.

Власти Малайзии стали предоставлять ваучеры со скидками на поездки стоимостью до 113 долларов. В итоге вырос спрос на поездки по стране.

Масштабную акцию запустили во Франции. Под хэштегом #CetÉtéJeVisiteLaFrance жители размещали в соцсетях фото и видео, сделанные во время поездок по стране. Число туристов увеличилось на треть.

В Аргентине туристическая палата и Национальный институт продвижения туризма заключили соглашения с блогерами, авиакомпаниями, турагентами и цифровыми агрегаторами, чтобы привлечь интерес к путешествиям по стране. Для местных журналистов провели более 200 пресс-туров. Число туристов выросло на 20%.

В Греции жителям с низким доходом давали ваучеры на поездки по стране. Скидки составляли 15%. Спрос на путешествия внутри страны увеличился на треть. Отельерам за каждом постояльца власти доплачивали 25 евро. Гостиницы делали отдыхающим скидки 5-10% Это тоже повлияло на увеличение турпотока.

В Бразилии во время пандемии власти потратили 900 млн долларов на пособия турагентам, кредиты для турфирм и налоговые льготы. Отельеры давали 10-процентную скидку отдыхающим. Внутренний турпоток увеличился на треть к 2023 году.

В Испании власти Мадрида выпустили ваучеры со скидкой 50% для местного населения на проживание в гостиницах страны и услуги местных турагентств. Инициативу переняли и другие регионы страны.