Стоимость туристических путевок в Узбекистан назвал эксперт

За шесть месяцев этого года Узбекистан посетило 345 тысяч туристов из России, что почти в два раза больше предыдущего периода. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что сейчас по этому направлению начинается высокий сезон.

© Мир24

Видео дня

«Узбекистан – доступное направление, удобное прежде всего прямой авиационной перевозкой, летает достаточное количество авиакомпаний. Возможности организации экскурсионных, культурно-познавательных, гастрономических туров привлекают туристов из разных городов России, потому что они не должны получать визы. Пакетные предложения от операторов делают путешествия более доступными за счет специальных цен на гостиницы и экскурсионные программы», – рассказал эксперт.

Горин заявил, что тур в Узбекистан может быть как индивидуальным, так и групповым и семейным видом отдыха. По словам эксперта, стоимость тура на одного человека при размещении в гостинице 2-3 звезды начинается от 70-80 тысяч рублей. Из них стоимость перелета – 35-40 тысяч рублей туда и обратно. Более дорогие варианты предполагают проживание в гостиницах 4-5 звезд, и бюджет поездки составит 250-300 тысяч на двоих. Но даже в бюджетных отелях, отметил специалист, будет комфортно и уютно.

Наибольшей популярностью Узбекистан пользуется осенью, зимой и весной, – когда не жарко. Представители туристической отрасли ожидают, что авиационные власти Узбекистана и России договорятся о расширении сети маршрутов. Сейчас из России уже можно прилететь в разные узбекские города.

«Лучше сделать полноценную поездку на семь дней по различным городам. Программа может начинаться в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, мы предлагаем также путешествия в Хиву. Можно отправиться в Узбекистан на осенние школьные каникулы, на новогодние праздники или встретить прекрасную весну, которая там начинается раньше, чем во многих регионах России, почувствовать красоту цветения», – рекомендует Дмитрий Горин.

Помимо насыщенной экскурсионной части, туристов привлекает гастрономическая программа. Для них доступны мастер-классы по приготовлению ярких национальных блюд с посещением перед этим уникальных рынков.