На Бали новый скандал с обнаженным туристом в святом месте

Иммиграционная служба Бали объявила в розыск иностранного туриста, который в обнаженном виде медитировал в индуистском храме. Об этом журналистам сообщил глава надзорного ведомства Теди Риянди.

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Данный инцидент стал настоящим скандалом на острове, так как процесс осквернения был заснят местным жителем. На кадрах нагой мужчина с одухотворенным лицом сидит в позе лотоса в одном из священных мест. Видео разместили в соцсетях с подписью: «Так неуважительно. Медитируешь обнаженным в нашем храме? Ты с ума сошел? Как ты мог сделать такое, унизив балийцев и их веру? Офицер иммиграционной службы, пожалуйста, найдите этого человека, с нас достаточно!»

Ролик запостили в субботу, но за пару дней он стал настолько вирусным, что иммиграционной службе действительно пришлось отреагировать. В ведомстве уже заявили, что опознали мужчину.

«Иммиграционная служба в настоящее время прилагает все усилия, чтобы связаться с иностранцем через его учетные записи в социальных сетях, но до сих пор ответа от него не последовало», – пояснил Теди Риянди. Он также добавил, что к поиску «осквернителя» уже подключилась полиция.