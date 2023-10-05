Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц

Гид Michelin, известный во всем мире по оценке работы ресторанов в разных странах мира, создаст рейтинг лучших гостиниц под названием Clef Michelin ("Ключ Мишлен"). Об этом говорится в сообщении на сайте путеводителя.

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Как и в случае с ресторанами, гид ежегодно будет проводить церемонию, где будут объявляться лучшие отели. Им будут присуждаться "ключи" по аналогии со звездами, которыми гид награждает рестораны. Отмечается, что "ключ" будет присваиваться той или иной гостинице после одного или нескольких анонимных посещений инспекторами Michelin. Первый рейтинг планируется обнародовать в первой половине 2024 года. Смогут ли гостиницы получать больше одного "ключа", не уточняется.

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Оцениваться будет качество обслуживания и соответствие ему цены проживания. Также будут учитываться архитектура зданий гостиниц, дизайн интерьеров и самобытность отелей в целом.

"Мы не будем включать курорт-отели, где [гость] изолирован [от города], и стандартизированных гостиниц. Но диапазон цен будет широк: от менее ста евро до нескольких тысяч", - приводит газета Le Figaro слова международного директора гида Michelin Гвендаля Пулленека.

Как отмечает издание, уже несколько недель на своем сайте путеводитель Michelin предлагает возможность зарезервировать номер в одном из более чем 5 тыс. отелей в 120 странах. Небольшая часть этих гостиниц получит мишленовский "ключ".

Гастрономический гид Michelin выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов формируются рейтинги и заведениям присваиваются звезды. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни. Одна звезда "Мишлен" означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".