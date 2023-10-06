«Безальтернативный Тай»: стоимость путевок на теплое море этой зимой

«Если в августе можно было полететь на десять дней на двоих за 115 тысяч рублей, то этот же отель на тот же срок, только с вылетом, скажем, 2 января, будет стоить 350 тысяч рублей. Россияне должны четко понимать, что все нужно планировать заранее. Особенно внимательно нужно отнестись к периоду китайского нового года, который в этом году выпадает на 10 февраля. Миллионы жителей КНР устремятся во всю Юго-Восточную Азию — и во Вьетнам, и в Таиланд, и в Сингапур, и в Малайзию, и в Индонезию. Естественно, отельеры Таиланда с большим удовольствием поднимут цены не только для китайцев, но и для россиян, потому что им совершенно не важно, с кого получать деньги. Поэтому тот номер, который сейчас стоит 100 долларов в сутки, 10 февраля будет стоить 250 долларов в сутки», — добавил он.