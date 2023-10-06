«Безальтернативный Тай»: стоимость путевок на теплое море этой зимой

«Безальтернативный Тай»: названа стоимость путевок на теплое море этой зимой
Таиланд — единственное место место с теплым морем, способное удовлетворить массовый спрос россиян этой зимой, сказал НСН Алексан Мкртчян.
В доковидном 2019 году для россиян был открыт весь мир, сейчас из-за того, что количество рейсов резко сократилось, россияне вынуждены отдыхать в Таиланде из-за отсутствия альтернативы. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Ранее издание «Известия» сообщило, что общее число рейсов из городов России в Таиланд могут увеличить до 210 в неделю на осенне-зимний период. По словам дипломатов, в текущем году Таиланд посетили уже более миллиона туристов из России.
Мкртчян согласился с тем, что в 2024 году число российских туристов, направляющихся в Таиланд, превысит доковидные показатели.
«Это связано с тем, что в 2019 году для россиян был открыт весь мир. Было очень много рейсов в ту же Индонезию, Вьетнам, Сингапур, Мексику, Доминикану — сейчас оно резко снизилось, и увеличение не предвидится. Кроме того, резко ограничивалось количество рейсов на ту же Шри-Ланку и в Индию (Гоа), не планируется рейсов и в Занзибар. При этом огромная масса людей должна где-то получить отдых в теплом море с температурой воды +26…+28 градусов. При этом в Египте температура воды осенью и зимой будет примерно +20, в ОАЭ — +22, в Турции — +15…+16. Думаю, Таиланд посетят не менее 1,7 млн россиян, потому что у них нет альтернативы», — сказал Мкртчян.
Также собеседник НСН рассказал о ценах на отдых в Таиланде нынешней осенью и предстоящей зимой.
«Если в августе можно было полететь на десять дней на двоих за 115 тысяч рублей, то этот же отель на тот же срок, только с вылетом, скажем, 2 января, будет стоить 350 тысяч рублей. Россияне должны четко понимать, что все нужно планировать заранее. Особенно внимательно нужно отнестись к периоду китайского нового года, который в этом году выпадает на 10 февраля. Миллионы жителей КНР устремятся во всю Юго-Восточную Азию — и во Вьетнам, и в Таиланд, и в Сингапур, и в Малайзию, и в Индонезию. Естественно, отельеры Таиланда с большим удовольствием поднимут цены не только для китайцев, но и для россиян, потому что им совершенно не важно, с кого получать деньги. Поэтому тот номер, который сейчас стоит 100 долларов в сутки, 10 февраля будет стоить 250 долларов в сутки», — добавил он.
Предрек вице-президент Альянса турагентств России и рост цен на авиабилеты.
«Билеты у того же “Аэрофлота”, которые стоили 80 тысяч рублей туда и обратно (Москва — Пхукет — Москва), сейчас выросли в цене до 110-120 тысяч рублей. Естественно, это не предел, в январе-феврале цены поднимутся еще сильнее. Поэтому, конечно же, работает раннее бронирование, сейчас активно бронируют билеты до конца марта, поскольку апрель — это уже не высокий период для Таиланда», — отметил эксперт.
Мкртчян указал на то, что сейчас понятие «мертвый сезон» отсутствует.
«Люди едут в Таиланд круглый год. Возьмем, к примеру, август — мертвее сезона не бывает, но улетают полные самолеты. Хотя, казалось бы, зачем лететь десять часов в Таиланд, когда можно за четыре-пять часов долететь до Турции? Дело в том, что Таиланд — это другая, буддистская цивилизация, в отличие от исламского, от христианского мира. Здесь совсем другая кухня, другой отдых, и людям это нравится. Все любят том ям, тайское море, знаменитую тайскую улыбку, поклон, сложенные руки. Это невозможно получить ни в ОАЭ, ни в Турции, ни на Кубе, ни где-либо еще. В Юго-Восточной Азии у Таиланда вообще нет конкурентов — везде либо хуже сервис, либо выше цены», — подчеркнул собеседник НСН.
Также эксперт призвал не сравнивать отдых в Таиланде и на Мальдивах.
«Мальдивы — это другие цены. Да, это шикарный отдых, но цены абсолютно другие. На Мальдивы нельзя провезти алкоголь, а бутылка обычного вина, которая в Таиланде стоит 10 долларов, там обойдется уже в 100 долларов. И отели стоят примерно в пять-шесть раз дороже. К тому же, рейсы на Мальдивы отправляются только из Москвы, в Таиланд же можно добраться авиалайнерами из двенадцати российских городов», — пояснил вице-президент Альянса туроператоров России.
В заключение Мкртчян рассказал, какое направление осенью и зимой будет самым дешевым для россиян.
«Дешевле всего будет, естественно, Турция, поскольку там не сезон как минимум до конца апреля. В ноябре путевка на двоих из Москвы в пятизвездочный отель по системе all inclusive обойдется в 150 тысяч рублей», — подытожил он.