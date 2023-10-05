Туристы рассказали, чего им не хватает в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью «Известиям», как в ближайшем будущем изменится жизнь туристов, которые приезжают в республику.

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Во-первых, пропускная способность КПП «Псоу», который периодически штурмуют российские туристы, будет расширена. Во всяком случае, Абхазия сделает для этого все, что от нее зависит. Впрочем, как ранее признавался сам Бжания, быстро реконструировать пункт пропуска не получится. Сейчас, например, ведется его проектирование, но непосредственно к работам приступят только в 2025 году. А значит, что и будущим летом на КПП можно ожидать очереди и давку.

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Во-вторых, «Ласточки», которые этим летом пустили из Адлера в Гагру, вероятно, уже в следующем курортном сезоне продлят до Сухума.

В-третьих, как отметил Аслан Бжания, в республике будет развиваться круизный туризм на лайнере «Князь Владимир». А может, и на других теплоходах.

Однако, по мнению подписчиков нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», для того чтобы республика превратилась в туристическую Мекку, этого мало. Абхазии нужны новые гостиницы, желательно пятизвездочные, и требуется ремонт уже существующих. А то, как рассказывают туристы, за неважные по качеству номера «дерут втридорога». Необходимо также решить вопрос с коммунальной инфраструктурой, прежде всего с канализацией. Неплохо было бы построить новые тротуары, открыть больше магазинов, кафе и ресторанов.

«Общественные туалеты очень нужны, туристы жалуются через одного», – рассказывает подписчица о еще одной проблеме. А вот другой совет от туриста: «Разруху надо убрать – недострои, заброшки». «Что нужно сделать? Элементарно привести в порядок парки, озеро Рица, Новоафонские пещеры и все прочее. Ибо все обветшало и в упадке давным-давно», – делится мнением еще один читатель «Крыши ТурДома».