«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Египет

«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. С 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта Шереметьево в Шарм-эль-Шейх добавятся новые рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября авиакомпания в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду запланировала дополнительные частоты по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, в осенне-зимнем расписании «Аэрофлот» будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду», – говорится в сообщении.