«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Египет
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы на курорты Египта: в Шарм-эль-Шейх с 6 октября и Хургаду с 7 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. С 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта Шереметьево в Шарм-эль-Шейх добавятся новые рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября авиакомпания в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду запланировала дополнительные частоты по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, в осенне-зимнем расписании «Аэрофлот» будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новые частоты позволят удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты к популярным курортам Красного моря. В компании также напомнили, что «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом в октябре 2022 года.