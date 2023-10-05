Туристический сезон в Турции оказался неудачным

Туристический сезон в Турции признали неудачным. Такое заявление сделал вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.

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По его словам, с января по август степень заполненности отелей в Стамбуле и Анталье составила всего 56%-63%, что на 20% ниже, чем было в 2019 году.

При этом стоимость проживания в отелях этих двух курортных городов подорожала на 50-100 евро, вызванные инфляцией в Турции.

Кроме того, причиной стали обрушившиеся на страну в феврале землетрясения, прошедшие в мае выборы и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле.

Что касается российских туристов, Талайхан заявил, что в страну в этом году приехало меньше отдыхающих из России, а отдыхающие теперь меньше тратят.