Анталью с начала года посетило 2,9 млн туристов из России

Мэр Антальи Мухиттин Бёчек принял российскую делегацию, возглавляемую министром правительства Москвы Сергеем Черёминым. После переговоров глава главного курортного города Турции рассказал, что с начала 2023 года в регион прибыло 2,9 млн россиян. Это лидирующий показатель среди всех иностранцев.

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Всего на сегодня в Анталью приехало 13,8 млн туристов из других государств. По словам Бёчека, в планах до конца года принять до 15 млн.