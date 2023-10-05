Анталью с начала года посетило 2,9 млн туристов из России
Мэр Антальи Мухиттин Бёчек принял российскую делегацию, возглавляемую министром правительства Москвы Сергеем Черёминым. После переговоров глава главного курортного города Турции рассказал, что с начала 2023 года в регион прибыло 2,9 млн россиян. Это лидирующий показатель среди всех иностранцев.
Всего на сегодня в Анталью приехало 13,8 млн туристов из других государств. По словам Бёчека, в планах до конца года принять до 15 млн.
Напомним, что на южном побережье Турции продолжается бархатный сезон. В популярных Анталье и Аланье все еще можно купаться, температура воздуха там приближается к +30 градусам, а воды +27. На Эгейском побережье традиционно немного прохладнее, но тоже довольно комфортно. Температура воды +25, воздуха +29.