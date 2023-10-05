На Пхукете туристок из России высадили посреди дороги

Неприятный для двух российских туристок случай произошел на Пхукете. Женщины не доехали до места назначения всего несколько километров, когда водитель микроавтобуса неожиданно остановился и высадил пассажиров в незнакомом месте. Как сообщило вчера издание The Phuket News, он испугался расположившегося впереди мобильного полицейского КПП.

© unsplash.com

Россиянки заказали минивэн, чтобы добраться с курорта Laguna Holiday Club на северо-западе острова в торговый центр Central Festival в Пхукет-тауне. Однако женщинам не повезло: у водителя не был оплачен дорожный налог. Опасаясь штрафа в 500 бат, тот решил не попадаться властям на глаза и переждать на обочине, так как свернуть с трассы уже никуда не мог.

На счастье, туристки зашли в расположенный поблизости офис местного политика – члена парламента Таиланда. Поняв ситуацию, сотрудники немедленно вызвали полицейский наряд. Позднее депутат отчитался в соцсетях, что 31-летнего тайского водителя оштрафовали на 5 тыс. бат. Кроме того, ему грозит лишение лицензии за недобросовестное оказание услуг.