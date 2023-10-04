Туристический налог на Бали в некоторых случаях придется оплатить несколько раз

Некоторым иностранным туристам придется больше одного раза оплачивать туристический сбор на Бали. Произойдет это в том случае, если гости на время покинут границы провинции, рассказал глава местного департамента туризма Тьок Багус Пемаюн.

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«Если туристы прибудут на Бали, а затем сядут на скоростной катер до островов Гили и Ломбок или доберутся до Восточной Явы, а затем вернутся на Бали, им придется заплатить сбор еще раз», – пояснил чиновник.

Исключение составят лишь экскурсии на Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Эти острова входят в состав провинции, так что технически пересечения границы не произойдет. Как пояснил Тьок Багус Пемаюн, это вполне обосновано: сбор – региональный, а не федеральный.

Кроме того, налог будут брать абсолютно со всех иностранцев, включая детей. Несмотря на то что во многих странах несовершеннолетние освобождены от подобных доплат, на острове решили придерживаться иной политики. Сумма сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий (примерно 10 долларов) для всех прибывающих гостей.