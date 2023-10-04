В Иране ожидается туристический бум

Иран становится все более привлекательным направлением для российских туристов, согласно прогнозам Артура Мурадяна , генерального директора Space Travel и вице-президента АТОР. Он отмечает, что в этой зиме Иран может сделать значительный прорыв на туристическом рынке.

Популярность Ирана среди российских туристов растет по нескольким причинам. Во-первых, для поездки в эту страну не требуется виза, если пребывание продлится не более 15 дней и будет осуществляться в составе группы от 5 до 50 человек. Кроме того, Россия имеет прямое воздушное сообщение с Ираном, и авиаперелет занимает около четырех часов. Стоимость билетов начинается от 12 тысяч рублей в одну сторону.