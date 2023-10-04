Почему Макао стал Меккой игроманов

И что еще любопытного есть на полуострове.

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Если спросят, какой город считается мировой столицей азартных игр, вы наверняка ответите: «Лас-Вегас!» А вот и нет. Если изучить денежные обороты игорного бизнеса, то на первом месте будет не такое раскрученное, однако безумно интересное место под названием Макао. Это — бывшая португальская колония, ныне — специальный административный район Китая.

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Для начала — небольшой экскурс в историю, чтобы понять, как и почему Макао приобрел свои сегодняшние очертания. Этот полуостров (а когда-то — остров) до XVI принадлежал Китаю, однако потом почти на четыре с половиной столетия превратился в колонию Португалии. Лишь в 1999 году после многолетних переговоров Макао снова стал китайским. Правда, с небольшой пометкой: в течение ближайших пятидесяти лет в этом городе-государстве будет полностью сохранен привычный уклад жизни. Так что осталось не так много времени, чтобы увидеть Макао в его первозданном виде. Хотя, конечно, сегодня здесь уже появилось много примет нового времени.

Две светлых повести

Макао состоит из двух частей, которые, по логике, никак не должны ужиться вместе. В зависимости от того, в какую часть вы попадете, и составится ваше представление о городе. Одна часть — старая, большей частью португальская, где каждая улочка по-настоящему уникальна. Временами кажется, что вы в Лиссабоне или другом португальском городе. Однако за поворотом вы вдруг попадаете в старый Китай из фильмов (а фильмы здесь действительно снимали, например, «Индиана Джонс и Храм судьбы» Стивена Спилберга или «2046» Вонга Карвая). Рядом с католическим храмом может мирно существовать китайская пагода, а названия улиц дублируются на китайском и португальском.

В старой части — громадное количество исторических памятников, на которые нужно выделить как минимум два-три дня. Это прежде всего площадь Сенадо, которая выложена традиционной португальской азулежу в виде черно-белых волн (как символ того, что город стоит на море). Здесь находится бывшее здание Сената (ныне — Бюро по муниципальным и гражданским делам), церковь Святого Доминика, Святой дом милосердия, куча ресторанов и бутиков. Вообще весь исторический центр Макао в 2005 году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Целенаправленно стоит посетить местный рынок. Какое здесь количество необычных деликатесов, назначение многих из которых сложно предположить! Только здесь я увидела неопознанных морских гадов, которых ни до, ни после больше не встречала.

Туристы-китайцы в многочисленных лавках на рынке скупают в промышленных масштабах вяленое мясо в тонких пластинах. Оно бывает сладким или острым, с разными привкусами. Не думаю, что стоит покупать это популярное лакомство (оно, скажем так, на любителя), а вот попробовать многообразие вкусов точно можно. Дегустации проходят в каждой лавке. Помимо мяса вас еще накормят разными необычными сладостями и чаем всех сортов и видов. Поэтому перед походом на рынок не завтракайте.

А вот что точно нужно купить (влюбиться, купить еще и покупать каждый день до отъезда) — это знаменитые яичные тарталетки. Если вы бывали в Лиссабоне, то наверняка пробовали pastel de nata, типичный португальский десерт. Так вот, эти тарталетки — творчески переработанное под азиатский вкус португальское лакомство.

Вообще, кухня Макао — это удивительная смесь южнокитайских традиций и португальских ингредиентов (или наоборот, в зависимости от блюда). Неслучайно даже существует такое понятие как «маканезе» — особый стиль в гастрономии.

Взрослые игры

Новая часть Макао — это как раз многочисленные казино. Всего их около сорока, и именно они обеспечили полуострову титул игровой столицы Азии. Только здесь жители КНР (в том числе члены партии) могут легально делать ставки на деньги. И они этим правом активно пользуются. Китайцы прилетают на выходные как раз для того, чтобы просиживать сутки напролет за игровыми столами. Говорят, для особо важных гостей есть специальные комнаты, где ставки начинаются с миллиона гонконгских долларов. Я к казино равнодушна, поэтому просто гуляла по местным отелям как по музеям. Чего здесь только нет! Цветочные дворцы, внутренние каналы с гондолами, выполненные вручную копии старинных фресок, собственная Эйфелева башня в масштабе один к двум, поюще-танцующие фонтаны, летящие над озером фуникулеры, уникальное колесо обозрения на высоте сто тридцать метров в виде восьмерки — в каждом казино есть своя особенная фишка, чтобы выделиться на фоне других. Когда кажется, что удивить чем-то уже невозможно, в очередном отеле-казино обязательно найдется что-то сногсшибательное. Но учтите, что чувство меры — точно не про это место. Так что в здешнем «триумфе китча» людям тонкой душевной организации может показаться неуютно.

Хотя эта часть полуострова считается новой, на самом деле азартные игры в Макао были разрешены еще в 80-е годы XIX века, когда он считался португальским. Но тогда, как свидетельствуют документы, казино были больше похожи на опиумные притоны, нежели на сегодняшние роскошные дворцы. Лишь в середине прошлого века, после окончания Второй мировой войны, Макао постепенно стал приобретать свои нынешние очертания. В конце 60-х годов XX столетия был построен отель-казино Lisboa («Лиссабон»), который до сих пор является символом города. Ну а дальше началась постройка все новых и новых казино — больше, выше, дороже. Среди них в том числе, например, The Venetian Macau — самое большое в мире казино.

К слову, из-за любви китайцев к азартным играм советую планировать свой визит в Макао на будние дни и сильно заранее. В выходные найти свободное место в отеле практически нереально. Когда я на сайте бронирования увидела, что загруженность гостиниц на субботу-воскресенье составляет девяносто восемь процентов, решила: это точно какая-то ошибка. Но нет, действительно было забито буквально все, в наличии оставались разве что люксы от пяти тысяч долларов в сутки. Позже хозяин апартаментов, которого мы еле-еле нашли через знакомых, рассказал, что именно на выходные в Макао прилетают игроманы со всего Китая. А еще здесь постоянно проводят какие-то фестивали, и тогда мест в гостинице не бывает и в будни. И да, ищите жилье все-таки в старой части. Только здесь вы по-настоящему сможете прочувствовать атмосферу того Макао, который вскоре может перестать существовать.

Наш вам совет:

1. Прямого перелета в Макао из России нет. Сюда можно попасть на самолете из соседних азиатских стран — например, из Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Японии, Сингапура, а есть еще два интересных варианта. Один — приплыть на пароме из Гонконга, они ходят каждые полчаса, время в пути — около часа (в самом Макао можно даже не менять деньги и расплачиваться гонконгскими долларами). Второй — доехать по самому длинному в мире морскому мосту протяженностью пятьдесят пять километров из того же Гонконга или китайского Чжухая, что в провинции Гуандун.

2. Для жителей России не нужна виза, если вы не собираетесь быть здесь дольше месяца.

3. Поскольку Макао является зоной беспошлинной торговли, не забудьте оставить время на безудержный шопинг. Мобильные телефоны, технику, брендовые вещи и изделия из золота — это то, на что стоит обратить внимание.

4. Также в Макао стоит побродить по лавкам со всякими снадобьями китайской народной медицины. Поначалу вы, конечно, почувствуете себя в царстве какой-то лесной ведьмы — все эти грибы, сушеные палочки, баночки-скляночки с непонятным содержимым. Но если взять с собой кого-то из местных, то можно обнаружить реально интересные вещи для здоровья.

5. Если хотите пощекотать нервы, дарим идею: можно прыгнуть с тарзанки с высоты 233 метров. Говорят, скорость свободного падения доходит до 200 километров в час. Бррр!