В Австралии акула напала на купавшуюся женщину

В Австралии на купавшуюся женщину напала акула. Об этом сообщает ABC News.

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По информации издания, инцидент произошел у пляжа города Бичпорт в Южной Австралии. Акула напала на женщину, когда та купалась.

Хищница дважды атаковала ее. Сначала акула укусила женщину за ногу, а затем набросилась еще раз. На месте укуса у пострадавшей осталась большая рваная рана, сообщает ABC News.

Размахивающую руками и зовущую на помощь женщину заметили посетители и сотрудники пляжа. Они вытащили пострадавшую из воды и при помощи жгута остановили кровотечение.

Подвергшуюся нападению акулы посетительницу пляжа госпитализировали с ранами на бедре и порезом на руке. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.