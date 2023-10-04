Чартеры на Мальдивы и в Гоа отменяются: туристов повезут регулярными рейсами

Туроператор Anex, планировавший в партнерстве с авиакомпанией AZUR air чартерную программу из Москвы на Мальдивы, решил от нее отказаться. Это подтвердила порталу TourDom.ru замгендиректора Anex Яна Муромова.

© tourdom.ru

«На направлении достаточно регулярной авиаперевозки с приемлемой ценой, в Мале летают прямые рейсы “Аэрофлота”, стыковочные иностранных авиакомпаний, Qatar Airways, Emirates, Gulf Air. На их базе и будут предлагаться туры», – пояснила она.

Отметим, что в марте по результатам голосования 503 турагентств московского региона туроператор Anex занял первое место в рейтинге предпочтений сотрудничества. Во многом такой результат обеспечивался наличием собственной прямой перевозки на AZUR air. Однако за прошедшие месяцы ситуация на рынке изменилась – свои объемы нарастил «Аэрофлот».

В самом деле у нацперевозчика уже сейчас ежедневные вылеты из Москвы на Мальдивы, а с 1 ноября их частота увеличится до двух в день. Для примера, билеты на даты 4 ноября туда и 11 ноября обратно стоят от 79,6 тыс. руб. плюс 14 тыс. руб. за багаж.

Слетать из Москвы в Мале с 3 по 11 ноября авиакомпанией Gulf Air с пересадкой в Манаме (Бахрейн) можно за 69,7 тыс. руб., перевозка чемодана включена в тариф.

Указанные цены авиакомпаний – для пассажиров, туроператоры же, как правило, имеют возможность бронировать перевозку по более выгодным тарифам.

Отметим, что без чартеров мальдивское направление всё же не останется, но предназначены они для самой взыскательной путешествующей публики. Программа AZUR air на лайнере Black Jet начнется 4 ноября. Частота перелетов из Москвы в Мале – раз в 10 дней, заказчик – туроператор LOTI.