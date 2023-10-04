Турист перечислил причины отказа от поездок в Турцию и Египет

Российский тревел-блогер и путешественник перечислил причины отказа от поездок в Турцию и Египет. Об этом он рассказал в личном блоге под названием «Мой Автодом» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что с каждым годом отдых в этих регионах становится все хуже и хуже. В частности, по словам россиянина, в Египте ужасные дороги.

«Движение в стране действительно жуткое: огромные пробки, пыль, грязь. Правила дорожного движения и элементарной безопасности не соблюдаются в принципе», — пожаловался он.

Блогер также отметил, что на египетских курортах адская жара и навязчивый сервис.

«Неподготовленному и изнеженному отдыхающему будет очень некомфортно от атмосферы постоянного втюхивания услуг, это повсеместно», — пояснил он.

Туристы в Турции тем временем часто жалуются на проблемы с транспортом и связью. Россиянин заявил, что в стране довольно плохой интернет.

«При этом местные операторы не стесняются устанавливать более высокие цены на услуги связи», — добавил он.

Кроме того, в популярных туристических районах республики много суеты.