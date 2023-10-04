Где отдохнуть в ноябрьские праздники: топ-5 направлений

В ноябрьские праздники многие россияне поедут отдыхать. Туроператоры отмечают рост спроса на этот период. До выходных еще месяц, а пик активности бронирования прогнозируют через две недели. Однако лучше поторопиться с выбором места, так как стоимость авиабилетов и туров будет расти.

© Unsplash

Туроператоры рассказали, где предпочитает отдыхать большинство россиян.

По состоянию на начало октября лидируют ОАЭ. В Эмираты забронировали туры около 20–25 % от общего числа. На втором месте – Таиланд (15–17 % бронирований). На третьем месте – Турция и Египет, туда планируют поехать по 12–15 %.

Далее идет Россия (8–10 % заявок). В десятку лидеров по продажам входят также Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Белоруссия и другие страны ближнего зарубежья, передает atorus.ru.