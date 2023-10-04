Турист раскрыл отношение местных к россиянам в Таджикистане

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Так, по словам блогера, в Таджикистане граждан РФ считают дорогими гостями. Он также отметил, что побывал в этой стране в начале мая, когда праздновался День Победы, и был впечатлен отношением местной молодежи к этому событию.

«В Таджикистане не просто помнят свою историю, но и относятся к ней с большим уважением и почитанием. Это приятно, так как местная молодежь с удовольствием участвовала в праздничных гуляниях», — порадовался путешественник.

Кроме того, блогера поразило гостеприимное поведение продавца на базаре.

«Меня не просто обслужили, как дорогого гостя, но и весь товар отдали бесплатно. В смысле совсем бесплатно — без денег! Я настаивал на том, чтобы расплатиться с продавцом, но он наотрез отказался брать с меня деньги», — удивился россиянин.

Еще одна особенность, на которую обратил внимание автор публикации, — отзывчивость местных полицейских. По его словам, они несколько раз не просто объясняли ему дорогу, а даже сопровождали до места назначения.