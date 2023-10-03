Туристы продолжают веселиться на курортах Эгейского моря

В Турции в самом разгаре бархатный сезон. В популярных Анталье и Аланье еще можно купаться, температура воздуха там приближается к +30 градусам, а воды +27. Но российские туристы любят отдыхать и на Эгейском побережье, где обычно немного прохладнее. Редакция выяснила, какая обстановка сейчас на западе страны.

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В то время как из-за проливных дождей в Стамбуле задерживались рейсы, а местные жители оказались заблокированы в своих домах, на Эгейском море все спокойно, здесь лето и не собирается сдавать позиции.

Погода в западной части Турции сейчас радует. Температура воздуха в Бодруме всю ближайшую неделю будет держаться на отметке +29…+30 градусов, вода чуть холоднее, но для купания в самый раз +25. Такая же погода будет в Мармарисе и Фетхие. Немного прохладнее в Дидиме +27…+28, в Измире +26…+27, в Кушадасы +25…+26, море на этих курортах прогреется до +23. Дождей не предвидится.

«Неделю назад вернулась из Кушадасы, море уже прохладное было, температура воздуха комфортная. Все работало в полном объеме»; «Турунч, все работает. Погода шикарная, +30, вода +24. Жара не ощущается, ветерок», – рассказали турагенты в закрытом чате для профессионалов туриндустрии «Крыша ТурДома В2В».