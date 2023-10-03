Путешествуя по разным странам, человек сталкивается с самыми разными культурами. В каждой стране существуют свои обычаи и традиции, которые могут показаться странными или непривычными.

Так, в гостиничных номерах в Южной Корее можно найти специальные спасательные тросы у окон.

Тросы используются для экстренного спуска через окна номеров на нижние этажи или на землю. Конструкция состоит из катушки, троса и карабина. Чтобы воспользоваться им, достаточно пристегнуть карабин к одежде или поясу и спуститься.

Появление таких спасательных тросов связано с тем, что в стране много высотных зданий, в том числе и отелей. Тросы могут помочь при эвакуации постояльцев с высоких этажей или при сильном задымлении лестничных пролетов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Nastyafitt.