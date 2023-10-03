Китай станет крупнейшим в мире туристическим рынком

Президент и главный исполнительный директор Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) Джулия Симпсон заявила, что восстановление сектора после пандемии COVID-19 проходит «очень хорошо». Она прогнозирует, что Китай станет крупнейшим в мире рынком путешествий и туризма в ближайшие годы. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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«Китай наконец вновь открыт для туристов, и все мы наблюдаем восстановление этого сектора экономики», – сказала Симпсон во время недавно состоявшегося в Макао (Китай) Глобального форума экономики туризма (GTEF).

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Отмечая, что до пандемии путешествия и туризм приносили 1 доллар из каждых 10, заработанных на планете, 10 процентов мировой экономики и 1 из 10 рабочих мест, глава WTTC констатировала: пандемия привела к потере многих рабочих мест и закрытию предприятий.

«Но к концу 2023 года мы должны почти вернуться к 10 триллионам долларов США, которые приносил этот сектор», – сказала Джулия Симпсон.

Форум на тему «Дестинация 2030: раскрытие потенциала туризма для бизнеса и развития» прошел 20–23 сентября и собрал представителей правительств и бизнеса.

По данным Всемирной туристской организации, международный туризм продолжает восстанавливаться после худшего кризиса в своей истории: в период с января по июль 2023 года число прибывших достигло 84 процентов от допандемийного уровня.

Ожидается, что оптимизация и корректировка мер реагирования на COVID-19 в Китае, а также открытие других азиатских рынков и направлений будут продолжать стимулировать поездки как внутри региона, так и в другие части мира, пишет организация в пресс-релизе.

О перспективах Китая в области путешествий и туризма Симпсон пояснила: «Китай – очень важный рынок. Его стоимость составляла 1,8 триллиона долларов США. Ситуация ухудшилась во время пандемии, но сейчас стабилизировалась, и китайцы снова начали путешествовать. И сам Китай вновь открылся для туристов. Перспективы очень хорошие».