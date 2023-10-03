Русская туристка в Турции пожаловалась на маргиналов

Российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам туристки, пятизвездочная гостиница Loxia Comfort Beach обошлась в 70 тысяч рублей на двоих за неделю. Хотя сам отель показался автору публикации хорошим, она пожаловалась на толпы людей вокруг него.

«Начнем с контингента: турки, съедающие глазами нас с подругой, русские туристы, позорящие страну (пьяные, орущие матом, вульгарные женщины), дешевая музыка — частично русские, частично турецкие несуразные песни», — объяснила россиянка.

Кроме того, за четыре дня до завершения отпуска подруга туристки заразилась половой инфекцией в бассейне и провела оставшуюся часть отдыха в номере.