Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных

Российский турист сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных торговцев. Своей историей мужчина поделился с автором блога «Мой автодом» на платформе «Дзен».

© Лента.ру

Мужчина рассказал тревел-блогеру, что попал на местный базар, чтобы купить турецкие сладости родным. По его словам, он протянул несколько коробок с лукумом продавцу и попросил все посчитать.

Торговец при этом не терял надежды навязать россиянину другие ненужные товары, однако россиянин дал понять, что его больше ничего не интересует. Турист с трудом отбился от «агрессивного турецкого маркетинга» и протянул купюру торговцу, однако тот отдавать сдачу не планировал.

«Он сходу, просто моментально перешел на повышенные тона, нахмурил брови, стал обвинять его во лжи, — пояснил путешественник. — Блажил он на весь рынок. Тут-то и прибежали его товарищи и коллеги по цеху, начался просто ад».

Турки не давали россиянину вставить и слова, орали и в целом вели себя крайне агрессивно, обвиняя его уже в воровстве. Поэтому мужчине не удалось доказать, что продавец все-таки должен был вернуть ему сдачу.

«Пришлось ретироваться по-тихому, и так было слишком много шума, — добавил блогер. — Такой спектакль разыграть из-за копеек надо уметь».