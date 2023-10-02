В самолетах захотели сделать бесплатным провоз ручной клади

Уточняется, что соответствующее решение Европейского суда было принято еще в 2014 году. В постановлении говорилось, что ручная кладь «разумного» размера и веса является неотъемлемой частью авиаперевозки. Тем не менее до сих пор этот вопрос не был решен окончательно.