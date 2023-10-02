5 причин приехать в Дсех

Путешествие по Лорийской области Армении – одно из топовых направлений туризма.

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В первую очередь, благодаря селу Дсех.

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Здесь можно отправиться в прошлое, сплавиться по горной реке, посетить дом-музей литературного классика, отдохнуть в глэмпинге на вершине горы и научиться варить сыр.

Первая причина: подняться на горную вершину в кузове ЗИЛа

Дсех – одно из красивейших мест в Лорийской области. Первое, что нужно сделать, оказавшись здесь, – осмотреть окрестности села. Местные гиды предлагают совершить это путешествие в кузове старенького ЗИЛа.

Эта легендарная машина прошлого века была во всех хозяйствах: на ней перевозили сено, бидоны с молоком и самих сельчан, например, на сенокос. Поэтому сегодня во время поездки старшее поколение вспоминает свое детство, а для молодых это экзотика.

Даже появилось слово: «Зилинг». Оно вошло в обиход в 2019 году, когда гости села Дсех из-за дождей смогли добраться до расположенного на вершине горы озера Цовер только на машине ЗИЛ.

Название озера Цовер переводится как «море». Этот невероятно красивый водоем с зелеными берегами, находящийся в окружении гор, – природное достояние страны, маленькая зеленая сказка в сердце гор. Здесь любят отдыхать как сельчане, так и многочисленные туристы.

Сюда любил приходить писатель Ованес Туманян за вдохновением. Нередко он приезжал с друзьями: Александром Ширванзаде и Валерием Брюсовым. Так что Цовер вполне может считаться не только природным, но и историко-культурным памятником Армении.

Вторая причина: посетить дом-музей Ованеса Туманяна

Дсех – родина классика отечественной литературы Ованеса Туманяна. Образование Туманян получил в Тбилиси. Но Дсех всегда был его местом силы. Первый этаж – это отчий дом писателя, он прекрасно сохранился. Второй этаж писатель достроил сам. Дом служил ему летней дачей. Туманян любил Дсех, к нему приезжали известные писатели того времени, – всем хотелось узнать, в чем секрет таланта Туманяна.

Ованеса Туманяна называют «армянским Пушкиным». Каждый армянин в детстве зачитывался его сказками, в юности воспитывался на его поэзии и прозе и, наконец, в преклонном возрасте все читают его дневники, которые считаются пророческими.

Герои Туманяна – простые жители села. Он жил среди них, и они становились прототипами его литературных образов. Героев Туманяна и сегодня можно увидеть на улицах. Сельчане любят развлекать туристов и выходить в образах Храброго Назара или его спутницы Устьян.

В Доме-музее сохранились черновые рукописи писателя. Он писал несколько вариантов одного стихотворения, а потом выбирал тот, который нравился ему больше всех. Он мог годами оттачивать свое сочинение, доводя до идеала. Например, поэму «Ануш» он дорабатывал десять лет.

Туманян ценил изысканные вещи, он коллекционировал небольшие скульптуры, статуэтки. Часть этой коллекции хранится в Доме-музее.

Третья причина: сплавиться по горной реке

Неподалеку от Дсеха протекает горная река Дебет. Это единственное место в Армении, где можно заниматься рафтингом.

12 километров бурной реки, с порогами и бочкой-воронкой. Весной Дебет полноводна, подходит для опытных рафтеров. Летом воды в реке становится меньше, и сплав может быть безопасным и для новичков. На спокойных участках можно полюбоваться береговыми пейзажами.

Для туристов предлагают не только рафтинг, но и походы к Дебедскому ущелью, куда можно добраться только со стороны реки. Зимой будет особая туристическая программа. Так что посещать Дсех можно круглый год.

Четвертая причина: отведать жареный сыр Ех у шор

В Дсехе чистая экология, нет заводов и фабрик. В лесах растут сотни видов лекарственных растений. Местная кухня отличается простотой и калорийностью.

В горах Лори почти все сельчане занимаются животноводством. Еще столетие назад здесь сформировалась традиция делать сыр, чтобы сохранить молоко.

До сих пор многие местные блюда делают из кисломолочных продуктов. Самое популярное – Ех у шор, или жареный сыр. Для начала расплетают сырную косичку, нарезают ее маленькими кусочками. Жарят сыр на жирных сливках, кусочкам дают поджариться, чтобы получилась румяная корочка.

Мастер-классы по приготовлению местных блюд проводятся в глэмпинг-парках Дсеха. Красивые пейзажи и мягкий климат Лорийской области располагают к тому, чтобы остаться здесь на несколько дней.

Пятая причина: насладиться горным медом

Лорийская область славится горным медом. Попробовать его – важная причина приехать сюда.

Посещая пасеку, нужно соблюдать правила: не делать резких движений, громко не разговаривать. Одна пчела разозлится – прилетит вся семья. Пчеловоды говорят, что после посещения пасек у людей меняется отношение к пчелам. Особенно после участия в мастер-классах, – например, по изготовлению свечей из пчелиного воска.

Пока воск плавится, ребят учат крепить фитиль: нить устанавливается по центру формы, регулируется ее натяжение, и аккуратно заливается воск. Деревянной палочкой делают несколько проколов, чтобы внутри воска не образовывались пустоты из-за воздуха. Воск при сгорании вырабатывает такие вещества, которые уничтожают вирусы гриппа, нейтрализует все вредные бактерии.