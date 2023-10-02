Самый большой туристический налог путешественники заплатят в Амстердаме

Мэрия Амстердама в следующем году планирует поднять туристический налог до 12,5% от стоимости номера в гостинице. Сбор станет самым высоким среди стран Евросоюза и четвёртым по величине в мире. Об этом написало издание DutchNews.

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Сейчас сумма туристического налога равна 15 евро. После повышения за сутки проживания в номере стоимостью 175 евро придётся дополнительно заплатить около 22 евро.

Помимо этого, администрация Амстердама планирует повысить стоимость сбора с пассажиров круизных лайнеров – 11 евро вместо восьми.

Столица Нидерландов планирует заработать с помощью туристических налогов в следующем году не менее 65 млн евро.

Финансовый директор мэрии Амстердама Хестер ван Бюрен заявил, что основной целью повышения налога является не борьба с туристами. По его словам, тогда бы денег стало меньше. В городе хотят справиться с большим количеством туристов, которые приезжают на один день.

Ожидается, что в этом году голландский город посетят более 20 млн человек. Большинство из них приезжают в столицу Нидерландов на сутки.