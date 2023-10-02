Турист рассказал о путешествии в необычную деревню

Турист из Португалии, который объехал 121 страну мира, рассказал о самом удивительном месте, которое ему удалось увидеть. Он признался, что больше всего ему запомнилась деревня Сопсокха, расположенная в Бутане, пишет издание Daily Star.

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Здесь он увидел буддийский храм Чими Лакханг, который со всех сторон окружен фаллосами. Мужской орган для местного народа является символом плодородия.

Сюда приезжают женщины, которые хотят родить ребенка, но испытывают с этим проблемы, отмечает турист. При этом, рассказал португалец, главный сувенир, который можно привезти из этого путешествия, тоже фаллос.