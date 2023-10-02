Турист рассказал о путешествии в необычную деревню
Турист из Португалии, который объехал 121 страну мира, рассказал о самом удивительном месте, которое ему удалось увидеть. Он признался, что больше всего ему запомнилась деревня Сопсокха, расположенная в Бутане, пишет издание Daily Star.
Здесь он увидел буддийский храм Чими Лакханг, который со всех сторон окружен фаллосами. Мужской орган для местного народа является символом плодородия.
Сюда приезжают женщины, которые хотят родить ребенка, но испытывают с этим проблемы, отмечает турист. При этом, рассказал португалец, главный сувенир, который можно привезти из этого путешествия, тоже фаллос.
Отметим, еще одно знаменитое место в бутане – горы Гималаи. Поэтому сюда съезжаются альпинисты со всего мира.