Исследуем Азию: куда стоит поехать в отпуск
Из-за курса валют, сложного авиасообщения и трудностей с получением виз путешествовать в страны Европы стало сложнее, отечественные курорты при этом переполнены и уступают по уровню сервиса. Но это вовсе не значит, что нужно отказаться от приключений за рубежом. Начните исследовать азиатское направление!
"Рамблер" предлагает три азиатских страны, которые точно оставят после себя сильнейшие впечатления. Азия удивительна и многогранна, и вовсе не ограничивается Тайландом, главное набраться смелости и рискнуть составить маршрут.
Бали
На остров Бали едут учиться серфингу, ищут гуру по йоге и просто наслаждаются спелыми фруктами. С визой, которую дают на въезде, можно оставаться 30 дней. А потом есть варианты задержаться, если захочется продолжить разбираться в себе.
Многе люди полностью переосмысливали свою жизнь в неспешном балийском ритме. Здесь все предназначено для удаленной работы, а красивые кафе не дадут забыть вам о городском удобстве. К тому же, вы можете встретить много соотечественников, которые уже давно считают Бали своим домом.
Малайзия
Многие люди не рассматривают эту страну в качестве туристического направления из-за недостатка информации и знают о ней только из-за столицы Куала-Лумпура, хотя путешествие в Малайзию может стать для вас настоящим культурным шоком. Город будущего с огромными высотками, украшенными настоящими джунглями, необычная колониальная архитектура и смешение разных культур покорят туристов из России.
Дело в том, что в Малайзии живут алайцы, китайцы, индусы, и еще десятки разных национальностей. Тут и китайские города, и индусские районы, где "иностранцы" чувствуют себя как настоящие коренные жители. Самое интересное, что оказавшись в локальном районе, у вас будет полное ощущение, что вы попали в другую страну. Власти стараются сохранять и поддерживать культурную идентичность местных жителей, и каким-то образом всем удается уживаться в этом огромном городе.
Вьетнам
Вьетнам — это место с привлекательными пляжными курортами и бухтами для дайвинга. Это страна с богатой культурой и экзотическими достопримечательностями: высокогорными рисовыми террасами, жемчужными плантациями и самой большой пещерой на планете.
Помимо этого, у страны захватывающая история: война с Америкой стала одним из важнейших геополитических конфликтов XX века. Так что вы сможете увидеть не только императорские дворцы и буддийские пагоды, но и наследие социалистического Вьетнама.