Исследуем Азию: куда стоит поехать в отпуск

Из-за курса валют, сложного авиасообщения и трудностей с получением виз путешествовать в страны Европы стало сложнее, отечественные курорты при этом переполнены и уступают по уровню сервиса. Но это вовсе не значит, что нужно отказаться от приключений за рубежом. Начните исследовать азиатское направление!

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"Рамблер" предлагает три азиатских страны, которые точно оставят после себя сильнейшие впечатления. Азия удивительна и многогранна, и вовсе не ограничивается Тайландом, главное набраться смелости и рискнуть составить маршрут.

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Бали

На остров Бали едут учиться серфингу, ищут гуру по йоге и просто наслаждаются спелыми фруктами. С визой, которую дают на въезде, можно оставаться 30 дней. А потом есть варианты задержаться, если захочется продолжить разбираться в себе.

Многе люди полностью переосмысливали свою жизнь в неспешном балийском ритме. Здесь все предназначено для удаленной работы, а красивые кафе не дадут забыть вам о городском удобстве. К тому же, вы можете встретить много соотечественников, которые уже давно считают Бали своим домом.

Малайзия

Многие люди не рассматривают эту страну в качестве туристического направления из-за недостатка информации и знают о ней только из-за столицы Куала-Лумпура, хотя путешествие в Малайзию может стать для вас настоящим культурным шоком. Город будущего с огромными высотками, украшенными настоящими джунглями, необычная колониальная архитектура и смешение разных культур покорят туристов из России.

Дело в том, что в Малайзии живут алайцы, китайцы, индусы, и еще десятки разных национальностей. Тут и китайские города, и индусские районы, где "иностранцы" чувствуют себя как настоящие коренные жители. Самое интересное, что оказавшись в локальном районе, у вас будет полное ощущение, что вы попали в другую страну. Власти стараются сохранять и поддерживать культурную идентичность местных жителей, и каким-то образом всем удается уживаться в этом огромном городе.

Вьетнам

Вьетнам — это место с привлекательными пляжными курортами и бухтами для дайвинга. Это страна с богатой культурой и экзотическими достопримечательностями: высокогорными рисовыми террасами, жемчужными плантациями и самой большой пещерой на планете.