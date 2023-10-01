Город Санья на Хайнане приступил к насыщенной "золотой неделе" туризма

Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань приступил к проведению насыщенной "золотой недели" выходных по случаю двух важных дат - Праздника середины осени (в этом году пришелся на 29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября).

© Unsplash

Как сообщила газета "Санья жибао", туристам предложена обновленная, еще более разнообразная программа отдыха.

Видео дня

По данным издания, 29 сентября международный аэропорт Феникс в Санье обслужил более 61 тыс. пассажиров, в общей сложности 368 рейсов. Гостиницы, турфирмы и компании - операторы местных достопримечательностей, как уточняется, представили широкий спектр качественных услуг по приемлемым ценам.

Согласно статистике, на этот раз наиболее значительный приток туристов в Санье был зафиксирован из Пекина, Шанхая, городов Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань) и Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). Едва сойдя с трапа самолета, прибывающие окунулись в праздничную атмосферу. Некоторые из гостей Хайнаня предпочли, не удаляясь далеко от пляжа, посетить бары, ночные клубы и рестораны, насладиться выступлениями артистов, поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Другие вечером в компании знакомых и друзей у костра и при свете звезд насладились рыбными и прочими деликатесами, а днем отправились на серфинг, занялись шопингом и изучением расположенных поблизости традиционных деревень.

Как отмечает газета, туристы с детьми даже в ночное время могут посетить различные аттракционы, например прокатиться на колесе обозрения, которое достигает 88 м в высоту. Поскольку в первый день праздников было полнолуние, приезжие насладились превосходными морскими пейзажами.