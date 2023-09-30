Туристки рассказали о бесплатных экскурсиях в Абхазии

Две туристки из Екатеринбурга этой осенью съездили в Абхазию и сэкономили на платных экскурсиях.

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Девушки посетили несколько очень красивых мест, до которых можно добраться пешком или на общественном транспорте.

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Побывали на водопаде, в горах, в живописном ущелье, рассмотрели древнюю крепость и замок принца, отдохнули на чистейших пляжах.

«В Абхазию мы поначалу ехать боялись, – рассказала ИА «Уральский меридиан» екатеринбурженка Ольга. – Начитавшись в интернете отзывов о том, что там повсюду разруха, а местные жители обманывают туристов и даже могут ограбить, думали отказаться от этой идеи, но решились и не пожалели. Никто нас ни разу не обманул, а жители общались очень доброжелательно. Денег с собой у нас было немного, поэтому решили не тратиться на платные экскурсии».

Стоимость групповых однодневных организованных экскурсий с трансфером на автобусах или УАЗиках к водопадам, в горы, в разные города Абхазии варьируется, в среднем, от 2000 до 4000 рублей и выше на человека. Но девушки выбрали те достопримечательности, куда можно добраться самим.

Уральский меридиан

Для проживания в течение недели в конце сентября девушки выбрали гостевой дом в пригороде Нового Афона в так называемом «Армянском ущелье».

Туристки пояснили, что это место удобно тем, что Новый Афон находится в средней части Абхазии, и от него легче всего добираться до любой точки страны. Сам по себе город очень красивый, там много достопримечательностей. От Армянского ущелья до центра Нового Афона можно добраться пешком за 15 минут или поймать маршрутку за 100 рублей.

«В первый день мы прогулялись по Новому Афону и решили подняться по Иверской горе на Анакопийскую крепость, – рассказала екатеринбурженка Вероника. – на эту гору возят платные экскурсии из разных мест Абхазии: от 500 рублей (если рядом) до 1500 рублей (если из других городов страны). Мы просто подошли к началу экскурсионной тропы и примерно за полтора часа поднялись к крепости по удобной дороге. По пути постоянно фотографировали, там очень красиво!»

По данным сайта nafon.com, в районе Иверской горы много веков назад располагалась Анакопия – древняя столица княжества Абазгия. Крепость была построена в конце VII века при участии византийцев. Среди развалин хорошо сохранилось несколько башен, часовня, крепостные стены. Часть построек реконструируется. Часовня – действующая, а рядом с ней бьёт «неиссякаемый источник», где можно набрать родниковой воды. По ночам крепость подсвечена, и её видно издалека.

«На развалинах крепости мы встретили туристов из России, они рассказали нам, что внизу, у подножья горы есть другое интересное место – «Три котла», – рассказала Ольга. – Спустившись с горы, по туристической тропе мы дошли до Трёх котлов. За проход к этой природной достопримечательности пришлось заплатить по 200 рублей, но оно того стоило. Очень атмосферное место – ущелье между высоких гор, поросшее тропическими растениями. Внутри находятся карстовые чаши глубиной до двух метров, расположенные на разных уровнях, в некоторых из них скапливается вода. Для того, чтобы спуститься в «котлы», к их стенам привязаны канаты, крепящиеся на металлических крюках. Там красиво как в сказке!».

Уральский меридиан

От центра Нового Афона до «Трёх котлов» можно добраться по живописной эко-тропе. Пешком это занимает около 30 минут в одну сторону. Внутри некоторых карстовых чаш есть маленькие водопадики. Самые смелые купаются в этих котлах, но вода – из горной реки, поэтому очень холодная.

«Соседи по гостевому дому на улице Братьев Лазба рассказали нам, что совсем рядом с местом нашего проживания находится настоящий водопад, о котором мало кто знает, – рассказала Вероника. – нам показали направление, и за 10 минут мы дошли от нашего дома до ущелья, в котором с отвесной скалы стекает водопад. Даже после засушливого лета он оказался очень красив, представляю, насколько прекрасен водопад весной! Туристы туда почти не ходят, на водопаде мы встретили только местного «моржа». Как выяснилось, мужчина 10 лет назад переехал в Абхазию из Уфы, живёт в домике в Армянском ущелье и с весны по осень каждый день купается в этом водопаде «для здоровья».

По пути к водопаду в Армянском ущелье можно встретить пасущихся коров, по обочинам тропинки растут живописные кактусы, журчит горная речка Мсракуара. Рядом с тропой проходят железнодорожные рельсы, входящие прямо в гору, в тоннель. Хотя рельсы выглядят заброшенными, два раза в сутки по ним проходит старый поезд, направляющийся от границы в Сухум и обратно. Рядом с водопадом на скале можно заметить квадратное отверстие – возможно оно является вентиляционной шахтой железнодорожного тоннеля.

«В один из дней мы съездили на маршрутке в Старую Гагру» – стоимость билета от Нового Афона в одну сторону составила 350 рублей с человека, – рассказала Ольга. – в Гагре мы рассмотрели старинные постройки, поросшие плющом живописные развалины, места, где снимали советские фильмы, колоннаду на набережной и другие достопримечательности. Но самым интересным стал поход к замку принца Ольденбургского. На гору к замку тоже водят платные экскурсии, но мы, конечно, оправились туда сами. Подъём на гору к замку по удобной тропе составил около 20 минут. С высоты мы увидели море на закате».

Фото: предоставлено читателями ИА «Уральский меридиан»

Замок находится в устье реки Жоэквары на склоне горы. По данным сайта tonkosti.ru, замок построен архитектором И. К. Люцеранским в 1902 году и считается одним из самых красивых строений в Абхазии в стиле модерн. В нём располагалась летняя резиденция родственника императора Николая II принца Ольденбургского. Принц очень многое сделал для благоустройства этих мест, в том числе начал работу над оборудованием Приморского парка в Гагре, но ему помешала война.

В советское время в замке располагался пансионат «Чайка», а сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии, хотя понемногу его реставрирует новый владелец – частный предприниматель. Бесплатный доступ к замку пока открыт для всех.

Девушки рассказали нашему агентству, что пляжи возле Армянского ущелья не менее чистые, чем в Новом Афоне, но более красивые и спокойные, там совсем мало людей, особенно в бархатный сезон, а на берегу – целые россыпи ракушек. Море в сентябре ещё достаточно тёплое, в нём можно купаться.

Уральский меридиан

До всех основных городов Абхазии можно добраться на маршрутках по цене от 200 до 500 рубелей в одну сторону, в среднем цена проезда 300-350 рублей, в пределах одного города 100 рублей. Стоимость проезда на троллейбусе в Сухуме екатеринбурженок удивила: 6 рублей, при том, что на вид сухумские троллейбусы не старше екатеринбуржских и неплохо выглядят.

Одно из главных «транспортных» правил для самостоятельных пеших путешественников по Абхазии: не опоздать на последнюю маршрутку! Общественный транспорт в этой стране работает максимум до 19:00 – 20:00, после этого добраться домой из другого города можно только на попутке, что достаточно дорого и, пожалуй, опасно.