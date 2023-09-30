Бархатный сезон в Грузии: чем туристов привлекает «Тбилисоба»

Осень в этом году решила удивить всех. В Грузии горячий бархатный сезон. Днем воздух прогревается до плюс 28 градусов. Такой солнечный подарок погода сделала грузинской столице к именинам. На празднике Тбилисоба побывал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Тбилисоба – это гастрономические фестивали, мастер-классы по приготовлению грузинских блюд, винные дегустации, а также много фруктов, цветов и сувениров. Народные гуляния проходят во всех районах Тбилиси. Одним жителям нравятся шумные площади, другим в день именин столицы хочется пообщаться с друзьями в уютных кафе и небольших ресторанах. Но и здесь меню должно быть ярким и праздничным, с национальным колоритом. У каждого заведения есть своя изюминка.

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«Это шкмерули – фьюжн европейской и грузинской кухни, блюдо отлично подходит для осени. Медовый и винный вкус. Конечно, не все любят приправы, но мы всегда даем возможность гостям выбрать что-то такое, что сделает их блюдо более пикантным», – рассказал ресторанный критик Лука Гугушвили.

В летних кафе под открытым небом можно сидеть до конца октября. Но одеваться при этом следует по сезону. Синоптики обещают, что температура воздуха уже со следующей недели начнет падать. Городские модницы уже обновляют гардероб.

«Я как увидела черное пальто, то сразу вцепилась. Оно мне нравится. Оно ни к чему не обязывает, подходит ко всему на свете, но это на зиму. Пока что пиджак и, может быть, кофточка. Может шерстяную, но этого достаточно», – поделилась модный эксперт Гита Джавид.

Что касается цветов, то красный по-прежнему в тренде. А вот розовый скоро отойдет на второй план – только на любителя. Зато цвет весны и весеннего настроения основательно готовится занять достойное место на модном олимпе.

«Зеленый цвет набирает обороты. Во-первых, впереди год дракона, и астрологи уже об этот говорят. Еще все мы должны быть близки к природе и экологии. В моде так же четкие плечи и узкие талии», – сказала дизайнер Майя Чхартишвили.