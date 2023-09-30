Нищая страна Азии научилась наживаться на туристах

Лаос — небольшое уютное государство с колониальным прошлым в Юго-Восточной Азии. Республика затаилась между переполненными путешественниками Таиландом и Вьетнамом, однако иностранные гости едут сюда не так охотно, а туристическая инфраструктура только начинает развиваться. Все дело в отсутствии выхода к морю и непростой истории Лаоса. Но даже невзирая на все нюансы, эта бедная страна поражает колоритом, красотой и разнообразием активностей. К тому же в Лаосе обожают россиян, а еще здесь можно увидеть аж три столицы — официальную, культурную и тусовочную.

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Обо всех прелестях Лаоса рассказал в своем репортаже путешественник и фотограф Алексей Терентьев, объездивший на автомобиле каждый уголок азиатской республики. Его приключения — в материале «Ленты.ру».

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Любовь к русским и рыбе

Уже на паспортном контроле становится ясно, что россиян в Лаосе обожают. Когда мы вышли из терминала, один из офицеров услышал русскую речь и удивленно спросил: «Русские? Из России?» После утвердительного кивка он обрадовался и сказал, что нам можно вставать в любую очередь, а затем сам отвел в окно, которое предназначалось для дипломатов и VIP-персон. Скучающий пограничник не выразил никакого возражения, и уже через несколько минут со штампом в паспорте мы шли получать багаж.

Для посещения Лаоса россиянам даже не требуется виза, разрешение на въезд здесь ставится быстро и без лишних вопросов. Находиться по нему в стране можно до 30 дней. Но есть другая загвоздка. Прямых рейсов из России в Лаос нет, и лететь придется с пересадкой в одной из соседних стран на выбор — чаще всего Таиланде или Вьетнаме. При этом билеты влетят в копеечку: стоимость перелета туда-обратно в октябре и ноябре из Москвы в Вьентьян (столицу республики) начинается от 90 тысяч рублей.

₽90 000 стоят билеты туда-обратно из Москвы в столицу Лаоса Вьентьян

Пускай у столицы Лаоса совсем не столичный размах, провести здесь пару дней все же стоит. Причем желательно начать путешествие по стране именно с нее. Если оставить Вьентьян напоследок, он разочарует. Куда ему тягаться с северной столицей Луангпрабангом и колоритом северных деревень. Но и пропустить его — все равно что пролистать главу в захватывающей книге.

Вьентьян совсем не похож на другие азиатские столицы и скорее напоминает небольшой городок с тихими улочками, утопающими в зелени

Расположенный на берегу Меконга, главной реки Юго-Восточной Азии, он очаровывает своей тихой, размеренной жизнью. Монастыри и школы сменяются невысокими жилыми домами, а прямой как стрела главный проспект с банками и офисами крупных компаний в разгар дневной жары кажется неживым. Если пройти чуть дальше вдоль берега, попадаешь в район отелей и небольших уютных ресторанчиков. А еще дальше начинается завораживающая атмосфера старых колониальных построек с большим фонтаном посередине.

Именно здесь уже много лет подряд по вечерам толпятся туристы, знакомятся, обсуждают впечатления от Лаоса, а затем отправляются на ужин или любоваться закатом на набережную Меконга — главный магнит столицы в вечернее время. На уличном рынке набережной можно отведать одно из ароматных лаосских блюд, попробовать местную шаурму, полакомиться мороженым с фруктами и понаблюдать, как местные рыбаки по старинному забрасывают в воду тяжелые сети в надежде поймать немного рыбы для своей зачастую многодетной семьи.

Тяжелая история Лаоса Лаос, несомненно, одна из беднейших стран в регионе, но не только настоящее определяет его характер. У страны очень богатая история, которая не могла не отразиться и на ее жителях. Кто только не покушался и не завоевывал их земли! Во времена господства Таиланда (тогда королевства Сиам) Лаос был разгромлен и разграблен. Позже, хотя страна и обрела формальную независимость, она продолжала платить дань Вьетнаму и Таиланду. Затем Лаос стал французской колонией, потом его занимали японцы, а во время войны с соседним Вьетнамом американские войска сбросили на Лаос такое количество бомб, что они представляют опасность для населения до сих пор. От мин и сейчас каждый год продолжают гибнуть люди — преимущественно крестьяне. Даже когда Лаос провозгласил свою независимость в 1945 году, в стране продолжались ожесточенная гражданская война. Ситуация стабилизировалась только в 1986 году, когда государство объявило о переходе к новому экономическому механизму. Сейчас в стране сохраняется курс на социализм и однопартийная система.

За тем, как в Лаосе ловят рыбу, можно наблюдать бесконечно. Постоянно закидывать сеть длиной в несколько метров с металлическими грузиками — очень тяжелая задача. Кидают обычно на мелководье, стоя по колено в воде. При каждом броске грузики взрывают воду тысячами мелких брызг, красиво подсвеченных заходящим солнцем. Таких рыбаков здесь можно встретить на закате или рассвете.

Другие достопримечательности города расположены совсем близко — на параллельной набережной улице. Здесь уместились целых девять лаосских храмов, один из которых — Wat Ho Phra Keo — когда-то был личным храмом королевской семьи. Кроме того, во Вьентьяне обязательно нужно посетить великую ступу That Luang, изображенную на гербе Лаоса, и триумфальную арку Patuxai.

Чудеса на виражах

Кроме сценок рыбной ловли на набережной, квартала с колониальными домиками и нескольких красивых буддистских монастырей, во Вьентьяне особо нечего делать. Далее многие садятся на поезд или в самолет и отправляются в гораздо более богатую на развлечения северную столицу страны — Луангпрабанг.

Для этих целей можно арендовать и машину, ведь самое интересное всегда оказывается за рамками туристических путеводителей, а найти такие места легче всего, когда никак не ограничен в передвижениях. Несмотря на то что в интернете путешественников часто пугают плохими дорогами и техническим состоянием машин, этот риск оправдывает себя.

Водить в Лаосе очень приятно. В первую очередь потому, что машин здесь совсем мало. Большая часть населения живет крайне бедно, и позволить себе иметь автомобиль может лишь небольшой процент жителей. К тому же в стране дорогой бензин и обслуживание, именно поэтому пробок нет почти нигде и на любой дороге в любое время всегда свободно.

Не бывает проблем и с парковками, а те немногочисленные автомобилисты, которых можно встретить на дороге, относятся к другим водителям очень уважительно. Также упрощает вождение привычное для россиян правостороннее движение.

$80-120 стоит аренда автомобиля в сутки

Чтобы арендовать машину, нужны международные права и по-хорошему работающая кредитка, на которой замораживается некая сумма залога. Но в прокатной компании, узнав, что мы из России, нам опять с радостью пошли навстречу. «Мы понимаем ваши проблемы — санкции, вы можете взять машину без кредитки, уверены, все будет хорошо». Средняя стоимость аренды, в зависимости от марки и года выпуска машины, составляет 80-120 долларов в день, не считая бензина.

В Лаосе лучше арендовать большой автомобиль. Вы увидите в этой стране намного больше, если не будете привередничать и, учитывая качество местных дорог, возьмете внедорожник

Едва выехав из столицы, оказываешься на отличном новом шоссе. Картинки за окном меняются, как в кино. Это единственная платная дорога, которая идет от Вьентьяна до Ванг Вьенга — тусовочной столицы Лаоса. Она же единственная, не считая центральных дорог Вьентьяна, хорошая дорога во всей стране. Дальше начинаются ямы, ухабы и все прелести бездорожья. Но даже они не мешают восхищаться теми чудесами и красотами, которые открываются за окном.

В Лаосе нет выхода к морю, но заменой ему стала широкая и простирающаяся почти через всю страну река Меконг. Местные жители оказались настолько находчивыми, что умудрились застроить берега Меконга санаториями, особенно на юге страны. Здесь, на границе с Камбоджей, даже существует регион с названием «4000 остров». Их здесь действительно очень много, однако большинство непригодны для жизни. Самые популярные острова с развитой инфраструктурой — это Дон-Дет и Дон-Кхон.

Первый же поворот в сторону от основной дороги открывает бескрайний простор чистейшей голубой воды, тянущийся до самого горизонта и усыпанный маленькими зелеными островками. Едешь дальше, и снова захватывает дух — равнина вдруг уступает место причудливым и необыкновенно живописным горам. А потом реки, поля, пещеры... Встречаются и небольшие пруды с цветущими лотосами, а прямо в реке у поверхности плавает целая стая больших красных рыб — можно ловить хоть руками.

Любой каприз за ваши деньги

Именно благодаря необыкновенно красивой природе, буддийским храмам и терпимости местных жителей небольшая деревня под названием Ванг Вьенг стала местом притяжения для тех, кто гонится за гармонией с природой и уединением. Хиппи, люди, искавшие смысл жизни за пределами больших городов и индустрии потребления, — кто только не находил себе приют среди этих холмов.

В последние годы, однако, деревушка разрослась, появились респектабельные отели, поговаривают, что бизнесмены из Китая вложили в местную инфраструктуру немало денег. Место стало популярным туристическим курортом, не утратив при этом своего очарования.

Главное развлечение Ванг Вьенга, которое прославило деревушку на весь мир, — тюбинг. Когда-то иностранцы толпами приезжали сюда, чтобы прокатитесь по реке на надувной автомобильной камере. По пути они останавливались в многочисленных барах и, изрядно напившись, пускались в приключение. Однако спустя время правительство запретило пьянки по пути на аттракцион из-за большого количества несчастных случаев. В итоге местные жители отстроили множество баров в самой деревушке.

Помимо своеобразного бар-хоппинга и тюбинга, здесь можно устроить трекинг — подняться в горы по узкой лесенке под сводами вековых деревьев к одной из священных пещер, внутри которой расположен алтарь с изображениями Будды, зажечь свечу или совершить подношение, как это делают местные жители. А можно просто любоваться захватывающим видом на долину, который открывается сверху. При этом надо быть готовым, что за все придется заплатить. Это еще одна интересная специфика страны, к которой стоит отнестись с пониманием.

Заработать деньги на туристах в Лаосе — святое дело. Выглядит это наивно и немного смешно. Хотите посмотреть известный пещерный храм на другой стороне реки? Пожалуйста. С вас возьмут деньги за въезд в деревню. Потом за парковку на берегу. Потом за билет на лодку. Потом за вход в храм. А потом еще у каждого изображения Будды отдельно. И везде дадут официальный билет

Водопады — за деньги. Пещеры — за деньги. Туристам интересно, как выращивают рис? Есть экскурсия в частный дом, где за 100-200 долларов можно попробовать сажать рис вместе с хозяевами. Также существует экскурсия в дом, где гонят самогон из риса, а еще церемония кормления монахов — тоже платная.

Правда, столкнуться с этим можно только в туристических местах и рядом с разрекламированными достопримечательностями. В остальном Лаосе — ни туристов, ни продажи билетов. Стоит заехать в обычную деревню, зайти в любой монастырь, и путешественников угостят обедом и покажут быт безвозмездно. Лаосцы в большинстве своем открытый и гостеприимный народ.

Тихий север

Большая часть населения в центральной части Лаоса по традиции являются буддистами, последователями старейшей школы буддизма Тхеравада. Поэтому монастырей здесь не просто много, а очень много. Правда, в большинстве из них обычно живут один-два взрослых монаха и несколько детей-учеников.

Если продолжить движение на север, то число монастырей резко падает почти сразу за Луангпрабангом. Дальше начинаются леса, горы, вместо дорог — узкие пешеходные тропинки и яркие полоски рек. Здесь живет много этнических народностей. Большинство имеют и успешно сохраняют свои собственные традиции, образ жизни, веру в духов. Из-за отсутствия дорог цивилизация почти обошла эти места стороной.

Большинство туристов ограничивают поездку в Лаос посещением Луангпрабанга. Прогулки на слонах и древние буддийские храмы, церемония кормления монахов на рассвете и купание в одном из самых красивых водопадов страны, пестрые рынки и прогулки по старому городу — развлечений хватает на любой вкус, и у каждого в северной столице находится свое любимое место.

Здесь почти нет французской колониальной архитектуры, как во Вьентьяне или Ванг Вьенге, зато на главной улице города умеют печь настоящий французский багет

Из-за колонизаторов багет приобрел в рационе лаоссцев огромное значение, и они действительно научились печь его как французы. Поэтому, взяв свежеиспеченное изделие в местной пекарне, можно запросто забыть о том, что находишься в Юго-Восточной Азии.

Еще одна неочевидная достопримечательность Луангпрабанга — построенная в колониальном стиле большая школа с зеленым двором, арками, просторными, с высокими потолками классами, в которых вечно открыты окна. Утром родители привозят сюда детей на скутерах или приводят пешком. Поправляют форму, дают еду на день и отпускают в класс.

Луангпрабанг считается культурной столицей Лаоса, а его центральная часть входит в число объектов Всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. В городе очень много отреставрированных колониальных домов и буддистских храмов. Здесь когда-то была королевская столица страны, и до сего дня сохранился королевский дворец.

С образованием здесь связывают большие надежды на будущее. Школа государственная и бесплатная. У некоторых детей можно увидеть красный галстук — точную копию пионерского. Только здесь он выдается не в знак принадлежности к молодежной организации, а как награда за хорошую учебу.