Самые красивые места Турции для осеннего путешествия

Сентябрь-ноябрь — идеальное время для посещения Турции. Дело в том, что высокий сезон уже подошел к концу, здесь меньше людей, но гораздо более комфортная погода.

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"Рамблер" расскажет о самых красивых местах для вашего осеннего путешествия по Турции.

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Долина бабочек, Фетхие

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Одна из величайших наград для путешественников по Ликийской тропе — захватывающий вид, открывающийся над Долиной бабочек: отвесные скалы, поросшие кустарником, возвышающиеся по обе стороны узкой синей бухты, переходят в бирюзовый цвет берега.

У подножия песчано-галечного пляжа, куда можно добраться только на лодке, расположен кемпинг с пляжным баром , где подают пиво и рыбу на гриле, а под деревьями проводятся занятия йогой. Направляясь вглубь страны, долина ведет через пышные зеленые пейзажи и водопады, а весной наполняется 100 видами бабочек.

Каппадокия

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Еще одно замечательное место для знакомства с осенью – Каппадокия. Жаркое летнее солнце смягчилось, оставаясь теплым и ярким в течение дня, а вечера теперь прохладные и пахнут дровяными кострами и барбекю. Осень в Каппадокии невероятна из-за скальных, пустынных пейзажей, которые осенью становятся ярче.

Каппадокию, внесенную в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, всегда называют «потусторонней» из-за ее фантастических пейзажей, скалы и каньоны.

В Музее под открытым небом в Гёреме представлены каменные церкви с фресками IV века , а в Ургюпе, Ортахисаре и Учисаре есть внушительные каменные крепости и потрясающие виды. Города и деревни Каппадокии окружают пешеходные тропы вдоль древних церквей, высеченных в скалах, и голубятни, а также виноградники, сады и поля, красивые долины, такие как Гюллюдере, Пашабаг, Гюверджинлик, Кызылчукюр, Ихлара, Деврент или Ашк. В целом Каппадокия выглядит так, будто существует на другой планете.

Особенно впечатляющее зрелище здесь - каждое утро в небо взлетают десятки воздушных шаров. Этот рассвет вы точно никогда не забудете!

Каш

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Старая рыбацкая деревня Каш, расположенная достаточно далеко от крупных приморских центров, становится не таким популярным местом у туристов, но зато очень красивым.