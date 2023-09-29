Бали – популярное туристическое направление, привлекающее путешественников великолепной природой и богатой культурой.

Однако некоторые особенности Бали могут показаться туристам совсем не райскими.

Одной из самых больших проблем Бали являются пробки на дорогах. Из-за большого количества туристов и роста числа автомобилей, на этом небольшом острове часто возникают огромные пробки на дорогах. В часы пик поездка, которая должна занимать 20 минут, может растянуться на часы.

Еще одним разочарованием являются заваленные мусором пляжи. Пластиковые бутылки, обертки от еды и окурки – не самое приятное зрелище, особенно во время отдыха.

Наконец, на Бали часто встречаются карманники. Необходимо быть очень внимательным к своим вещам, особенно в людных местах и в общественном транспорте.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Kochevnikitravel.