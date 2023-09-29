На Пхукете туриста из России унесло в море: спасатели не успели ему помочь

В Таиланде на курортном острове Пхукет вновь произошло ЧП: вчера спасатели выловили в море захлебнувшегося российского туриста. Молодого мужчину оперативно доставили в больницу, но медики не смогли его спасти, сообщило сегодня издание The Phuket News.
В минувший четверг красные флаги на пляже Банг Тао не остановили отдыхающих от купания. Некоторые заплыли явно дальше безопасной зоны – на берегу увидели, что троих человек быстро уносит в открытое море.
Пока спасатели на гидроцикле смогли добраться до уставших бороться с течением людей, их отнесло от побережья почти на две сотни метров. Двоих туристов удалось благополучно доставить на землю, третий мужчина уже успел захлебнуться и не подавал признаков жизни.
Несмотря на сделанное искусственное дыхание, он не пришел в себя. Пострадавшего доставили в госпиталь в городе Таланг, однако врачи не смогли уже ничем помочь и констатировали смерть.
Как позже установила полиция, погиб 34-летний турист из России. Он прибыл на отдых менее чем за неделю до трагедии – 23 сентября. Власти уведомили российских дипломатов о происшествии и заявили, что после завершения всех процедур тело будет передано родственникам.
Расположенный на северо-западе пляж Банг Тао, известный также как Лагуна-Бич, считают одним из лучших на острове. При этом он достаточно опасен для купания – его омывает открытое море.
Ранее «ТурДом» сообщал о
россиянина на пляже Сурин на северном побережье Пхукета. Спасатели утверждают, что мужчина купался несмотря на запрет. Еще одна трагедия недавно
на пляже острова Ко Лан, который расположен неподалеку от курортной Паттайи. Там турист из России попал под винты скоростного катера.