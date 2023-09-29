На Пхукете туриста из России унесло в море: спасатели не успели ему помочь

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В Таиланде на курортном острове Пхукет вновь произошло ЧП: вчера спасатели выловили в море захлебнувшегося российского туриста. Молодого мужчину оперативно доставили в больницу, но медики не смогли его спасти, сообщило сегодня издание The Phuket News.

В минувший четверг красные флаги на пляже Банг Тао не остановили отдыхающих от купания. Некоторые заплыли явно дальше безопасной зоны – на берегу увидели, что троих человек быстро уносит в открытое море.

Пока спасатели на гидроцикле смогли добраться до уставших бороться с течением людей, их отнесло от побережья почти на две сотни метров. Двоих туристов удалось благополучно доставить на землю, третий мужчина уже успел захлебнуться и не подавал признаков жизни.

Несмотря на сделанное искусственное дыхание, он не пришел в себя. Пострадавшего доставили в госпиталь в городе Таланг, однако врачи не смогли уже ничем помочь и констатировали смерть.

Как позже установила полиция, погиб 34-летний турист из России. Он прибыл на отдых менее чем за неделю до трагедии – 23 сентября. Власти уведомили российских дипломатов о происшествии и заявили, что после завершения всех процедур тело будет передано родственникам.

Расположенный на северо-западе пляж Банг Тао, известный также как Лагуна-Бич, считают одним из лучших на острове. При этом он достаточно опасен для купания – его омывает открытое море.

Ранее «ТурДом» сообщал о

россиянина на пляже Сурин на северном побережье Пхукета. Спасатели утверждают, что мужчина купался несмотря на запрет. Еще одна трагедия недавно