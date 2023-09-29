Эфиопия упростила для граждан РФ въезд

Эфиопия и Россия рассматривают возможность полного отказа от туристических виз в будущем.

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Въезд в еще одну страну для российских туристов будет проходить по упрощенной системе. Речь об Эфиопии. Теперь российские туристы, желающие посетить эту страну, будут получать визы уже по прибытии. Ранее им приходилось оформлять визы заблаговременно через посольство.

Об этом сообщил посол Эфиопии в России Чам Угала Урят, сообщает ТАСС. При этом он уточнил, что послабление сделали только в отношении туристических виз. Бизнес-визы все так же будут оформляться через дипломатическое учреждение.