Саудовская Аравия готова к увеличению турпотока из Китая
К 2030 году Саудовская Аравия планирует принять три миллиона туристов из Китая, поскольку недавно азиатская страна предоставила ей статус одобренного места назначения (ADS).
Двустороннее соглашение позволяет китайским гражданам посещать Саудовскую Аравию в составе групповых туров и обеспечивает им более легкий доступ в страну.
По словам представителей Управления по туризму Саудовской Аравии, королевство полностью готово к приему путешественников из Китая: открыты новые прямые рейсы, разработаны специальные продукты и налажены стратегические партнерские связи, позволяющие сделать групповые и самостоятельные поездки беспрепятственными.
После получения статуса ADS Саудовская Аравия продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами в Китае, чтобы усовершенствовать существующую систему и облегчить путешествие для китайских туристов, говорится в сообщении ведомства. Об этом пишет China Daily, партнер сети TV BRICS.