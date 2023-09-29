Саудовская Аравия готова к увеличению турпотока из Китая

К 2030 году Саудовская Аравия планирует принять три миллиона туристов из Китая, поскольку недавно азиатская страна предоставила ей статус одобренного места назначения (ADS).

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Двустороннее соглашение позволяет китайским гражданам посещать Саудовскую Аравию в составе групповых туров и обеспечивает им более легкий доступ в страну.

По словам представителей Управления по туризму Саудовской Аравии, королевство полностью готово к приему путешественников из Китая: открыты новые прямые рейсы, разработаны специальные продукты и налажены стратегические партнерские связи, позволяющие сделать групповые и самостоятельные поездки беспрепятственными.