Сколько стоит отдых в отелях Таиланда на Новый год

Редакция Tourdom.ru выяснила, в какую сумму обойдется отдых на курортах Таиланда в новогодний период. Посмотрели стоимость туров на 10-11 дней в наиболее востребованных отелях Пхукета и Паттайи с вылетом 28-30 декабря.

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За 400 тыс. руб. можно забронировать 10-дневный тур на двоих с размещением в Baan Karon Resort 3*, расположенный в бухте Карон на Пхукете. В стоимость входят завтраки. Вылет – 30 декабря.

В 450 тыс. обойдется отдых в популярном у российских туристов Naithonburi Beach Resort 4*. Отель называют одним из оптимальных по соотношению цена-качество. «Найтон – лучший пляж Пхукета для любителей спокойного отдыха, кому не нужна ночная жизнь и шопинг», - говорят турагенты.

Тур в Movenpick Siam Hotel Pattaya 5* в Паттайе можно забронировать за 464 тыс. руб. Отель находится на песчаном пляже Джомтьен. Вылет рейсом «Аэрофлота» 28 декабря, в стоимость входят завтраки.

Thavorn Palm Beach 4* на Пхукете - по мнению турагентов, один из хитов: «Он привлекает наших клиентов хорошим обслуживанием и умеренным чеком. Можно рекомендовать его молодежным компаниям». Однако 10-дневный тур с захватом Нового года обойдется туристам не так уж дешево - в 600 тыс. руб. на двоих.

Тусовщикам агенты советуют также обратить внимание на Amari Phuket 4* (693 тыс. руб.): он находится вблизи от развлекательных заведений и баров бухты Патонг.