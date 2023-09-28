Россиян в Турции оштрафовали за неаккуратную езду на электросамокатах
Четыре человека на турецком курорте Аланья были оштрафованы вчера на 3 804 лиры каждый (примерно 13 600 руб. по действующему курсу) за нарушение правил езды на электросамокатах. Такой информацией со ссылкой на губернатора Аланьи поделился в соцсети администратор одного из сообществ российских экспатов в Турции.
Как рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер, сервис аренды электросамокатов в Турции доступен всем желающим, в том числе, и российским туристам. Чтобы воспользоваться услугой, у пользователя должен быть подключен интернет на смартфоне. А вот для оплаты потребуется банковская карта иностранного банка, которые, конечно, есть не у всех.
Что касается правил использования электросамокатов, то ездить на них можно везде. Есть и специально выделенные прогулочные зоны в парках, например в анталийском Коньяалты. Там полиция строго следит, чтобы самокатчики не катались по пешеходным дорожкам, а использовали только выделенные трассы.
По словам Марии Шекер, полиция следит за самокатчиками. Как правило, нарушителям удается отделаться устным предупреждением, но за грубые проступки, такие как езда на электросамокате вдвоём, могут и оштрафовать. Степень нарваться на неприятности во многом зависит от того, в каком курортном районе пользоваться электросамокатом. В некоторых муниципалитетах власти постоянно контролируют соблюдение правил самокатчиками, в других - ограничиваются лишь периодическими рейдами.